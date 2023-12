Taylor Wimpey Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf Taylor Wimpey wird der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25,49 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der bei 14,85 liegt. Aufgrund dieser Werte erhält Taylor Wimpey in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Taylor Wimpey eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Diskussionen und nur wenige neutrale Themen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Taylor Wimpey eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Taylor Wimpey mit 117,63 GBP bewertet, während die Aktie selbst einen Kurs von 144,9 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +23,18 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 124,59 GBP, was einer Distanz von +16,3 Prozent entspricht und ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt wird Taylor Wimpey daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Taylor Wimpey mit einer Rendite von -10,69 Prozent eine unterdurchschnittliche Performance gezeigt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite mit 11,75 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.