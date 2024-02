Taylor Wimpey Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

Die Stimmung unter den Anlegern für Taylor Wimpey war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, so die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die Themen, die diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI mit 26,37 Punkten darauf hinweist, dass Taylor Wimpey momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Hingegen liegt der 25-Tage-RSI im neutralen Bereich und wird entsprechend als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird ersichtlich, dass der Schlusskurs der Taylor Wimpey-Aktie am letzten Handelstag um 18,87 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der 50-Tages-Durchschnitt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Taylor Wimpey eine Dividendenrendite von 7,9 % aus, was 3,43 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 4,47 %. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Basis der aktuellen Kurse.