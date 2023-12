Taylor Wimpey Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

Die Taylor Wimpey-Aktie zeigt aus charttechnischer Sicht ein positives Signal, da der aktuelle Kurs mit 137,45 GBP 17,87 Prozent über dem GD200 (116,61 GBP) liegt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 119,64 GBP liegt, ergibt sich ein positiver Abstand von 14,89 Prozent. Damit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Taylor Wimpey in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,69 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine Underperformance von -5,2 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Taylor Wimpey mit 12,93 Prozent unter dem Durchschnittswert von 2,23 Prozent im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Taylor Wimpey besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Taylor Wimpey mit einem Wert von 7,71 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 30,75. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.