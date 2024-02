Intact Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Analysten sind sich einig: Die langfristige Einschätzung der Intact-Aktie ist positiv. Von insgesamt 8 Bewertungen lauten 7 "Gut" und 1 "Neutral", während keine "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Auch in aktuellen Berichten bewerten die Analysten die Aktie ähnlich, wobei das Rating im letzten Monat bei 6 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" liegt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 238,88 CAD, was einer potenziellen Performance von 4,83 Prozent entspricht, verglichen mit dem aktuellen Kurs von 227,86 CAD. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion weiterhin als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Intact in den letzten Wochen stark eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Intact als überbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 19,84 liegt es insgesamt 61 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Versicherungssegment, der bei 12,32 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Intact mit einer Rendite von 7,67 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um mehr als 4 Prozent darüber liegt. Im Vergleich zur "Versicherungs"-Branche mit einer mittleren Rendite von 13,81 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Intact mit 6,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Intact-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

