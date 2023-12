Taylor Wimpey ADR löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als überkauft gelten. Taylor Wimpeys RSI liegt bei 6,15, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 15,78 und führt ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Taylor Wimpey mit 7,9 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 4,56 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Taylor Wimpey verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,69 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" einem unterdurchschnittlichen Wert von -5,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Taylor Wimpey überwiegend positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigt hauptsächlich positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Taylor Wimpey auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" bewertet.