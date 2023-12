Taylor Wimpey ADR Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Taylor Wimpey wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 7,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 13,53 ebenfalls im überverkauften Bereich und wird daher auch mit "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den letzten Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Taylor Wimpey. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Damit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Kurs der Taylor Wimpey mit 144,1 GBP derzeit +18,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +23,05 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -10,69 Prozent erzielt, was 13,8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -2,84 Prozent, und Taylor Wimpey liegt aktuell 7,86 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.