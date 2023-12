Taylor Wimpey ADR Aktie: Käufer sollten sich sputen!

In den letzten Wochen gab es eine deutliche positive Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Taylor Wimpey. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt hat. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird das Kriterium der Stimmung als "Gut" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, war höher, was ebenfalls mit einem "Gut"-Rating honoriert wird. Insgesamt erhält Taylor Wimpey für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Taylor Wimpey-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 20, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 9,34 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Gut". Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Taylor Wimpey in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -11,32 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite 16,25 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, was darauf hindeutet, dass auch die weichen Faktoren ein positives Bild der Aktie zeichnen. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Taylor Wimpey aufgegriffen. Auf Grundlage dieser Betrachtungen wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

