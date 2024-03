Taylor Morrison Home Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Aktienkurs von Taylor Morrison Home hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überrendite von 60,22 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -4,89 Prozent, wobei Taylor Morrison Home aktuell 59,42 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten schätzen auf langfristiger Basis die Aktie als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 55 USD, was einer Erwartung in Höhe von -7,02 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Taylor Morrison Home eingestellt waren. Es gab sechs positive und zwei negative Tage, sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Taylor Morrison Home, basierend auf der unterdurchschnittlichen Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität und der geringen Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt erhält die Aktie von Taylor Morrison Home also eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung, während das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" und "Schlecht" erhält.