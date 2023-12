Taylor Morrison Home Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) für die Taylor Morrison Home-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 8, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 24,46 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Taylor Morrison Home.

Die Analysteneinschätzungen für Taylor Morrison Home aus den letzten zwölf Monaten ergeben 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 55 USD, was eine mögliche Steigerung um 1,44 Prozent vom letzten Schlusskurs (54,22 USD) bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Taylor Morrison Home im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 601,82 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigen Messungen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.