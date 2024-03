Taylor Morrison Home Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkurs von Taylor Morrison Home hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 58,82 Prozent erzielt, was mehr als 60 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,67 Prozent verzeichnete, liegt Taylor Morrison Home mit einer Rendite von 59,49 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Taylor Morrison Home-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 48,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 60,26 USD lag, was einer Abweichung von +24,09 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (55,29 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+8,99 Prozent). Somit erhält die Taylor Morrison Home-Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf Taylor Morrison Home gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI-Wert von 18,82 wird die Taylor Morrison Home-Aktie als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Gut"-Bewertung.