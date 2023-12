Taylor Morrison Home Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Taylor Morrison Home wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt erhält Taylor Morrison Home in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Taylor Morrison Home-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich über den gleitenden Durchschnittswerten.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine überverkaufte Situation an und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Taylor Morrison Home-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet, basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 4,23 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Taylor Morrison Home eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

