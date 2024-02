Taylor Morrison Home Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Taylor Morrison Home beträgt 26,69, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 39,46, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt, und insgesamt zu einem "Gut" Rating.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Taylor Morrison Home eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 15,44 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 15,44 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf Ertrag.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Taylor Morrison Home ist überwiegend positiv, wie auf sozialen Plattformen zu sehen ist. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen besprochen, was zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Taylor Morrison Home ist "Neutral", basierend auf 2 "Neutral" Meinungen und keiner "Gut" oder "Schlecht" Meinung. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -3,93 Prozent, was zu einer "Neutral" Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Taylor Morrison Home somit eine "Neutral"-Bewertung.