Taylor Devices Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Taylor Devices in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Taylor Devices unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Taylor Devices mit einer Rendite von 123,56 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 242,33 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Taylor Devices mit 118,78 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Taylor Devices momentan einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -16,95 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Taylor Devices-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,98 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Taylor Devices-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 21,7 USD mit dem aktuellen Kurs (22,13 USD) vergleicht. Die Aktie erhält damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs (22,75 USD) liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 22,13 USD, was einer Abweichung von -2,73 Prozent entspricht. Auch hier wird die Taylor Devices-Aktie auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.