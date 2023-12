Taylor Devices Aktie: Was soll das denn werden?

Die Taylor Devices weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,97 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Taylor Devices-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält sie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Taylor Devices aktuell bei 21,6 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 23,5 USD aus dem Handel ging, ergibt sich eine positive Differenz von +8,8 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings zeigt sich ein neutraler Signal mit einer Differenz von +3,62 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Insgesamt erhält die Taylor Devices-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.