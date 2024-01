Taylor Devices Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Taylor Devices-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 68. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Verglichen mit dem 25-Tage-RSI-Wert von 46,93 ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Taylor Devices-Aktie daher nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Taylor Devices-Aktie zeigt mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) mit 21,77 USD bewertet, während der tatsächliche Aktienkurs bei 23,05 USD liegt, was einer Abweichung von +5,88 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 22,79 USD, was einer Abweichung von +1,14 Prozent entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität, die zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu dem langfristigen Gesamtbild einer neutralen Bewertung führt.