Taylor Calvin B Bankshares Aktie: Das liegt auf Eis

Die Calvin B Taylor Bankshares weist eine Dividendenrendite von 3,24 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf die technische Analyse erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 3,83 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit +0,94 Prozent eine geringfügige Abweichung auf. Damit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 weist ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Calvin B Taylor Bankshares-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Calvin B Taylor Bankshares mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,14 um 31 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (16,04). Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.