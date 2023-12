Tayca Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tayca als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet sie auf einer Skala von 0 bis 100. Für die Tayca-Aktie beträgt der RSI7-Wert 50,68, was eine neutrale Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 64,58, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength Index als neutral bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tayca in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutral bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tayca wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem neutralen Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Tayca in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1330,45 JPY für die Tayca-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1347 JPY (+1,24 Prozent Unterschied), was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (1445,94 JPY) liegt jedoch unter dem letzten Schlusskurs (-6,84 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tayca-Aktie also eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.