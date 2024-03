Tayca Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Aktie von Tayca wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 1409,81 JPY gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie mit 1584 JPY, was einem Unterschied von +12,36 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Tayca-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1472,26 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,59 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tayca daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tayca eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 59,3 Punkten, was auf eine neutrale Position der Tayca-Aktie hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass Tayca überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Tayca-Aktie durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.