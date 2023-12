Tayca Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Tayca liegt der RSI7 aktuell bei 70,33 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weniger Schwankungen und befindet sich aktuell weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, weshalb für diesen eine "Neutral"-Einstufung vergeben wird. Insgesamt erhält Tayca damit ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.

Die Stimmung für Tayca hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien rund um Tayca gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Analyse der Kommentare und Befunde in sozialen Plattformen ergab, dass diese neutral waren, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Somit wird Tayca hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für Tayca aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1332,08 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1331 JPY (-0,08 Prozent Unterschied), was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt von 1444,88 JPY liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Tayca insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.