Tavistock Investments tut es schon wieder?

Die Tavistock Investments-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,2 GBP verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 4,1 GBP lag, was einer Abweichung von -33,87 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,76 GBP über dem letzten Schlusskurs von 4,1 GBP, was einer Abweichung von -13,87 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Tavistock Investments-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis zum Aktienkurs von 1, was eine negative Differenz von -4,78 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik seitens der Analysten.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), weist auf eine schlechte Entwicklung hin. Der RSI für Tavistock Investments liegt bei 100, was als "überkauft" gilt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

Im Branchenvergleich erzielte Tavistock Investments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,49 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt nur um -8,58 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -32,91 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Tavistock Investments mit -5,29 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von - das führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.