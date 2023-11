Tavistock Investments ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien und gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist. Für die Tavistock Investments-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 27, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25, also der Relative Strength Index der letzten 25 Tage, bei 66,06. Dies deutet darauf hin, dass Tavistock Investments weder überkauft noch unterkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tavistock Investments.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Tavistock Investments wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tavistock Investments eher neutral diskutiert, wobei positive Themen an fünf Tagen überwogen und negative Themen an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem positive Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Tavistock Investments nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Mit einem KGV von 1,48 liegt der Wert insgesamt 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 18,6 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".