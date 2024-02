Tavistock Investments Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Wenn ein Titel überkauft ist, könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Tavistock Investments wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Tavistock Investments weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Tavistock Investments weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Tavistock Investments also ein "Neutral"-Rating in diesem Aspekt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche hat Tavistock Investments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,19 Prozent erzielt. Dies ist eine Underperformance von -21,32 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -7,87 Prozent gefallen sind. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6,89 Prozent, was bedeutet, dass Tavistock Investments um 22,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die in die Aktie von Tavistock Investments investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 % erwarten, was 4,2 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Tavistock Investments wurde hinsichtlich dieser Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tavistock Investments bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".