Tavistock Investments Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tavistock Investments hat sich in den letzten Wochen verändert. Während in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, hat sich das Sentiment in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert und negative Themen dominieren nun die Diskussionen. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine neutrale Bewertung.

In technischer Hinsicht weist die Tavistock Investments-Aktie eine schlechte Bewertung auf. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was auf eine negative charttechnische Entwicklung hinweist.

Im Vergleich zur Finanzbranche hat die Aktie von Tavistock Investments im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,49 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die Dividendenrendite von 1,33 % liegt unter dem Branchendurchschnitt von 6,05 %.

Aufgrund dieser Entwicklungen und Kennzahlen wird die Aktie von Tavistock Investments insgesamt als schlecht bewertet.