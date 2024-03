Tavistock Investments Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Dividende der Aktie von Tavistock Investments liegt aktuell bei einer Rendite von 1,3%. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ist dies ein geringerer Ertrag um 4,21 Prozentpunkte. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tavistock Investments beträgt 1,48 und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 26,32. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Tavistock Investments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,56% erzielt, was eine Underperformance von -29,6% bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite 31,67% unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch die Themen rund um den Wert waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dessen ergibt sich eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.