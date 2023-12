Tavistock Investments Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Tavistock Investments wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Tavistock Investments in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tavistock Investments-Aktie beträgt aktuell 44. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Tavistock Investments damit ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Tavistock Investments beträgt momentan 1,33 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,05%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Tavistock Investments-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tavistock Investments beträgt 1,48, was 93 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.