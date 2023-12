Tavistock Investments Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs von Tavistock Investments hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,49 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,38 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Underperformance von -34,11 Prozent für Tavistock Investments. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,26 Prozent im letzten Jahr, und Tavistock Investments lag 37,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Tavistock Investments liegt derzeit bei 6,15 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 4 GBP liegt, was einen Abstand von -34,96 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, GD50, beträgt derzeit 4,68 GBP, was einer Differenz von -14,53 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Tavistock Investments beträgt auf 7-Tage-Basis 79,17 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 70,97 über dem empfohlenen Niveau. Daher wird die Aktie in beiden Fällen als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, an nur einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen haben die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tavistock Investments gesprochen. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.