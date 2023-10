Tausende gehen in Jordanien für Palästinenser auf die Straße

AMMAN (dpa-AFX) - In Jordanien haben Tausende Menschen am Freitag für das palästinensische Volk und insbesondere die Einwohner des Gazastreifens demonstriert. Medienberichten zufolge verhinderten Sicherheitskräfte, dass Demonstranten das Grenzgebiet zum Westjordanland erreichten. Die Polizei habe dabei auch Tränengas eingesetzt, meldete der Sender Al-Arabija.

Die Zeitung "Al-Ghad" berichtete, Hunderte Menschen hätten sich zu Fuß und in Autos auf den Weg zur Grenze zum Westjordanland gemacht. Auf einem auf Bildern zu sehenden Transparent warfen Demonstranten Israel und den USA Völkermord vor.

Jordaniens Innenministerium hatte gewarnt, dass Kundgebungen in Grenznähe untersagt seien. Auch in der Hauptstadt Amman und anderswo in dem Königreich gab es ähnliche Demonstrationen.

Die islamistische Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am vergangenen Samstag bei einem Großangriff auf das israelische Grenzgebiet das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Mehr als 1300 Menschen wurden getötet.

Nach dem Terrorangriff auf Israel und den darauffolgenden Luftangriffen der israelischen Armee im Gazastreifen hatte die Hamas zu Protesten in der arabischen und muslimischen Welt aufgerufen. Durch die Gegenschläge der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen starben laut dem dortigen Gesundheitsministerium mindestens 1537 Menschen./nes/DP/ngu