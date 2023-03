Tausende Menschen bei Klima-Demonstrationen in italienischen Städten

ROM (dpa-AFX) - Tausende Menschen haben in italienischen Städten für mehr Klimaschutz demonstriert. Unter anderem in der Hauptstadt Rom und in Mailand folgten am Freitag viele Jugendliche und Erwachsene dem Aufruf von Fridays for Future und anderen Organisationen, für das Klima auf die Straße zu gehen. Den Demonstranten gehen die derzeitigen Anstrengungen gegen den Klimawandel nicht weit genug.

Auf Spruchbändern forderten die jungen Menschen konkrete Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz. "Das Klima verändert sich - wieso wir nicht?" oder "Unsere Wut ist erneuerbare Energie" war nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa auf Plakaten bei dem Protest in Florenz zu lesen. Die Demonstranten dachten sich originelle Formen des Protests aus: In Turin färbten Anhänger der Gruppe Extinction Rebellion das Wasser eines Brunnens im Zentrum der Stadt mit roter Beete, um ihn zum Protest blutrot zu färben, berichtete Ansa weiter. Zudem wurden tote Fische vor ein Regierungsgebäude gelegt.

"Wir sind zutiefst besorgt über die Untätigkeit der derzeitigen Regierung, was den Klimaschutz angeht", sagte der Sprecher der italienischen Grünen, Angelo Bonelli, am Rande der Klima-Demonstration in Rom. Die rechte Regierung von Giorgia Meloni versuche Italien zu einer "europäischen Gasdrehscheibe" und das Land abhängig von fossilen Brennstoffen zu machen, sagte er weiter.

Ähnlich äußerte sich der linke Senator Giuseppe De Cristofaro: "Dürre und extreme Wetterereignisse verändern unseren Planeten und gefährden die Zukunft unserer Kinder." Die Regierung setze sich nur mit Worten für den Umweltschutz ein, lasse denen allerdings keine Taten folgen./rme/DP/nas