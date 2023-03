Tausende Klimaaktivisten demonstrieren in Österreich

WIEN (dpa-AFX) - In Österreich sind am Freitag Tausende Menschen für einen besseren Klimaschutz auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Morgen ist zu spät" hatte die Bewegung "Fridays For Future" (FFF) zur mittlerweile zwölften weltweiten Klimademonstration aufgerufen. Die Demonstranten forderten endlich ein neues Klimaschutzgesetz für Österreich. Seit zwei Jahren kann sich die Koalition von konservativer ÖVP und Grünen nicht auf die genauen Zielwerte bei den Treibhaus-Emissionen einigen. Zu Protesten kam es in der Bundeshauptstadt sowie in verschiedenen Landeshauptstädten. Allein in Wien sollen nach Angaben von Beobachtern rund zehntausend Menschen auf die Straße gegangen sein. Die Veranstalter sprachen gar von 25 000 Teilnehmern. Die Polizei wollte die Zahlen nicht bestätigen./mrd/DP/jha