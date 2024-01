Taurus Energy Registered (B) Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Taurus Energy-Aktie gab. Daher wird diese Bewertung als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde auch keine signifikante Veränderung festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien basiert, zeigt ebenfalls eine neutrale Haltung in den letzten zwei Wochen. Es wurden weder positive noch negative Ausreißer festgestellt, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Taurus Energy liegt bei 50, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Sowohl der RSI für 7 Tage als auch der RSI25 für 25 Tage bestätigen diese Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Taurus Energy mit 0 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,04 % für Energie Ausrüstung und Dienstleistungen auf. Aufgrund dieser Differenz von 20,04 Prozentpunkten wird die Dividendenbewertung als "Schlecht" eingestuft.