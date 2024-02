Taung Gold Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Taung Gold befindet sich derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses in einer "Neutral"-Position. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,029 HKD) um -3,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einschätzung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,03 HKD, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung bei Taung Gold. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Daher erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 10,2, was bedeutet, dass die Börse 10,2 Euro für jeden Euro Gewinn von Taung Gold zahlt. Dies ist um 66 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Metalle und Bergbau" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 30, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Taung Gold 5,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.