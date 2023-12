Tatwah Smartech Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten zwei Wochen wurde Tatwah Smartech von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung ist die Anleger-Stimmung auf einer positiven Ebene und wird daher als "Gut" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Tatwah Smartech liegt bei 46,45 und wird daher als "Neutral" bewertet. Auch der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 48,49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Tatwah Smartech beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0,1 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Tatwah Smartech in den letzten 12 Monaten eine Performance von 46,18 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +27,67 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance mit 33,02 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Tatwah Smartech ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.