Tatwah Smartech Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Aktienkurs von Tatwah Smartech verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,49 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -8,21 Prozent, was bedeutet, dass Tatwah Smartech in diesem Branchenvergleich um +18,7 Prozent überdurchschnittlich abschnitt. Der Sektor "Informationstechnologie" verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -13,89 Prozent, und Tatwah Smartech übertraf diesen Durchschnittswert um 24,38 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit, so ergibt sich der RSI. Dieser Indikator wird häufig in der technischen Analyse des Finanzmarktes eingesetzt. Bei Tatwah Smartech liegt der kurzfristige 7-Tage-RSI derzeit bei 40,96 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 35,82 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tatwah Smartech mit 187,51 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Tatwah Smartech derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.