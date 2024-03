Tatwah Smartech Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Dividendenrendite von Tatwah Smartech liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,21 liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -1,21 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tatwah Smartech-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 39,95, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Tatwah Smartech basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Tatwah Smartech bei 4,7 CNH verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +0,42 Prozent, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Tatwah Smartech in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.