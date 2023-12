Tatwah Smartech Aktie: Endlich geschafft?

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Tatwah Smartech beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0,1 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,1) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Tatwah Smartech daher als "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tatwah Smartech von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen feststellte. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tatwah Smartech-Aktie hat einen Wert von 57, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (43,6) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tatwah Smartech.

Die Stimmung für Tatwah Smartech hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.