Tatu City in Kenia verzeichnet 2023 im Zuge des Wachstums mehr als 100 strategische Neueinstellungen

Tatu City, Kenia (ots/PRNewswire) -SEZ vor den Toren von Nairobi stockt Team mit internationalen Führungskräften und lokalen Experten aufIn Tatu City leben und arbeiten inzwischen mehr als 15.000 Menschen. 2024 werden Tausende weitere erwartet.Tatu City ist eine etwa 20 Quadratkilometer große gemischte Sonderwirtschaftszone (Special Economic Zone, SEZ) vor den Toren von Nairobi. 2023 wurden mehr als 100 wichtige Stellen neu geschaffen und besetzt. Unternehmen und Hausbesitzer aus Kenia und der ganzen Welt tragen zu diesem Wachstum bei.In Tatu City haben sich inzwischen mehr als 78 Unternehmen angesiedelt, die 15.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Weitere Arbeitsplätze werden für 2024 erwartet. Über 4.500 Schüler und Studenten besuchen die Schulen und Tatu City, darunter die Crawford International School und die Nova Pioneer Grund- und weiterführende Schule.„Tatu City hat einen wichtigen Wendepunkt erreicht. Unser Status als Sonderwirtschaftszone (SEZ), unsere hervorragende Infrastruktur und die sichere, überschaubare Umgebung ziehen Investoren aus der ganzen Welt an. So entsteht weiterer Bedarf für Wohnungen, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten", erklärte Preston Mendenhall, Country Head für Kenia bei Rendeavour, dem Eigentümer und Entwickler von Tatu City. „Um dieses rasante Wachstum zu unterstützen, schaffen wir auf lokaler und internationaler Ebene über 100 neue Stellen in Schlüsselbereichen wie Stadtplanung und -design, Bau, Vertrieb und Marketing sowie Sicherheit."Zur schnell wachsenden Kundenbasis von Tatu City gehört auch CCI International (https://www.tatucity.com/news/800-move-into-cci-call-centre-at-tatu-city/), ein weltweiter Marktführer für Dienstleistungen im Bereich Kontaktzentren. Das Unternehmen hat erst kürzlich 800 Mitarbeiter in sein neues Call Centre mit 5000 Plätzen im Eneo-Gebäude in Tatu Central entsandt. Zhende (https://www.tatucity.com/news/chinas-zhende-medical-announces-expansion-to-tatu-city-kenya/), ein Hersteller von Medizingeräten, richtet in Tatu City seine größte Produktionsstätte in Ostafrika ein. Hier werden 7.000 Kenianerinnen und Kenianer arbeiten. Kenya Wine Agencies Ltd (KWAL), eine Tochtergesellschaft des niederländischen Brauereiunternehmens Heineken, hat eine hochmoderne Getränkefabrik gebaut.„Als eines der führenden Unternehmen für Business Process Outsourcing (BPO)-Services haben wir hohe Ansprüche und spezifische Anforderungen an unsere Standorte", erklärte said Rishi Jatania, Managing Director bei CCI Kenia. „Tatu City bietet ein attraktives, risikoarmes Umfeld und eine erstklassige Infrastruktur. Das ist gut für unser Unternehmen und für unsere Mitarbeiter. Es war ein logischer Schritt für unsere weitere Expansion in Afrika."Der Ausbau der Infrastruktur von Tatu City umfasst mehr als 50 km asphaltierte Straßen, ein hochredundantes Stromnetz, drei Wasserquellen, eine Wasseraufbereitungsanlage und 15 km Glasfaserkabel. Für die wachsenden Wohngebiete Kijani Ridge und Unity Homes mit bisher mehr als 3.000 Bewohnern hat Tatu City in Erholungsangebote und Parks investiert. Auch für die Pflege und die Sicherheit dieser Anlagen werden Mitarbeiter gebraucht, die meist aus der Umgebung stammen.Um das Wirtschaftswachstum nachhaltig zu fördern und die Menschen vor Ort zu unterstützen, investiert Tatu City in eine NITA-zertifizierte Bildungseinrichtung, die Tatu City Training Academy. Die Akademie bietet jungen Menschen aus der Umgebung eine kostenlose Ausbildung, um sie mit industrierelevanten Fähigkeiten auszustatten und den Übergang von der Schule in eine dauerhafte Anstellung zu gestalten. Seit ihrer Gründung hat die Tatu City Training Academy bereits 500 junge Menschen ausgebildet. 80 % davon haben in Tatu City eine Arbeit gefunden.Informationen zu Tatu City (www.tatucity.com)Tatu City ist eine etwa 20 Quadratkilometer große neue Stadt vor den Toren von Nairobi mit Wohngebäuden, Schulen, Unternehmen, einem Einkaufsviertel, einem Krankenhaus, Naturflächen und Freizeitbereichen für mehr als 250.000 Bewohner und zehntausende Tagesbesuchern. Die Schulen von Tatu City werden jeden Tag von tausenden junger Menschen besucht. Wohnimmobilien für jedes Einkommen und mehr als 78 Unternehmen tragen zum Wachstum der ersten Sonderwirtschaftszone des Landes bei. Tatu City befindet sich etwa 30 Minuten von Westlands entfernt und steht für eine neue Lebens- und Denkweise in Kenia. Leben, Arbeit und Freizeit sollen in einem Umfeld ohne Verkehrsstaus und lange Anfahrtswege stattfinden.Tatu City wird von Rendeavour entwickelt, dem größten Städtebauunternehmen Afrikas, das visionäre Projekte auf mehr als 120 Quadratkilometern Land in wichtigen Wachstumszonen in Ghana, Nigeria, Kenia, Sambia und der Demokratischen Republik Kongo umsetzt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2305248/Tatu_City_expands.jpgMedienkontakt:Jonathan Battyjbatty@rendeavour.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tatu-city-in-kenia-verzeichnet-2023-im-zuge-des-wachstums-mehr-als-100-strategische-neueinstellungen-302020397.htmlPressekontakt:Jonathan Batty,jbatty@rendeavour.com,+254 20513 1000Original-Content von: Tatu City, übermittelt durch news aktuell