Tatton Asset Mgmt Aktie: In selten guter Lage!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tatton Asset Management. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet gilt die Aktie von Tatton Asset Management als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 24,06 insgesamt 24 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" von 19,35. In Anbetracht dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Tatton Asset Management lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Analysten haben der Aktie von Tatton Asset Management in den letzten zwölf Monaten insgesamt die Einstufungen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 550 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 6,18 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Tatton Asset Management die Einschätzung "Gut".

