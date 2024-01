Tatton Asset Mgmt Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral. Der RSI von Tatton Asset Management liegt bei 20,45, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,04 und wird als "neutral" bewertet, was die Gesamteinschätzung auf "gut" festlegt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertung für die Tatton Asset Management-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung als "gut" und keine als "neutral" oder "schlecht" eingestuft wurde. Dies führt zu einem Gesamtrating von "gut" für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 550 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 1,1 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 544 GBP ergibt sich eine "neutral" Empfehlung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tatton Asset Management liegt bei 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,21 als überbewertet betrachtet wird. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf die Dividende weist Tatton Asset Management eine Dividendenrendite von 2,94% auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,06 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "schlechte" Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.