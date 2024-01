Tatton Asset Mgmt Aktie: Geht es jetzt los?

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Tatton Asset Management hat eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und daher das Signal "Neutral" erhalten. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Investoren, die in die Aktie von Tatton Asset Management investieren, können eine Dividendenrendite von 2,94 % erzielen. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte bei 3,06 Prozentpunkten höher. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens, nämlich "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertung für die Tatton Asset Management-Aktie veröffentlicht, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 550 GBP, was ein Aufwärtspotential von 1,1 Prozent darstellt. Basierend auf dem letzten Schlusskurs (544 GBP) ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tatton Asset Management ist mit einem Niveau von 20,45 als "Gut" eingestuft worden. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 41,04 eine "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung für die Aktie fällt daher ebenfalls als "Gut" aus.