Tatton Asset Mgmt Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse der Tatton Asset Management zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 478,67 GBP liegt, während der Aktienkurs 534 GBP beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +11,56 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 507,36 GBP, was einem Abstand von +5,25 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Tatton Asset Management über einen längeren Zeitraum mittelmäßig sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 24,8, was 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie daher als überbewertet kennzeichnet. Aus diesem Grund erhält Tatton Asset Management in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (47,5 Punkte) als auch der RSI25 (46,43 Punkte) deuten darauf hin, dass Tatton Asset Management weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Tatton Asset Management in verschiedenen Bereichen eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht" Bewertungen, was auf eine gemischte Analyse der aktuellen Situation hinweist.