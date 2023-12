Tatton Asset Mgmt Aktie: Die Bären zittern!

In den letzten Wochen gab es bei Tatton Asset Management keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend erhält Tatton Asset Management daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Tatton Asset Management in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,87 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in diesem Sektor um -7,43 Prozent gefallen ist. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei -4,33 Prozent, wobei Tatton Asset Management 18,77 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Analysten haben die Aktie von Tatton Asset Management in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das mittlere Kursziel für die Aktie liegt jedoch bei 550 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 5,77 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Aus technischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Tatton Asset Management-Aktie von 520 GBP als positiv bewertet, da er mit +9,57 Prozent Entfernung vom GD200 (474,58 GBP) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 491,98 GBP einen Abstand von +5,7 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Tatton Asset Management-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.