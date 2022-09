Tattile wählt Hailo als Partner für die Smart LPR Kameras der nächsten Generation

Mairano, Italien und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Die Kamera „SMART +" von Tattile ist mit dem KI-Prozessor Hailo-8™ ausgestattet und bietet erstklassige Leistung bei geringem Stromverbrauch für visionäre VerkehrslösungenDer italienische Spezialist für automatische Nummernschilderkennung (ANPR) Tattile (https://www.tattile.com/) von der TKH Group, gab heute seine Technologiepartnerschaft mit dem führenden KI-Chiphersteller Hailo (https://hailo.ai/) bei der Herstellung der High-End-Kameras der nächsten Generation "SMART+" bekannt. Der Hailo-8™ KI-Prozessor wird in die neue Produktreihe von Tattile integriert sein und eine neue Ära der Smart-Kameras für intelligente Verkehrssysteme (ITS), die Mobilität und intelligente Städte einleiten.Es wird erwartet, dass der Markt der Nummernschildkameras (LPC) 2028 mehr als 700 Millionen $ erreicht (https://www.marketwatch.com/press-release/lpr-cameras-market-size-2022-with-85-cagr-in-depth-insights-by-top-manufacturers-trends-shaping-robust-research-methodology-up-to-2028-no-of-report-pages-127-2022-05-24). LPR-Kameras zählen weiterhin zu den beliebtesten Videoanalyse-Anwendungen smarter Städte, denn sie können leicht auf Autobahnen, an Mautstellen und auf Parkplätzen zur schnellen Fahrzeugidentifizierung, Stauüberwachung, automatischen Fahrpreiserfassung und mehr eingesetzt werden. Durch die Integration eines leistungsstarken KI-Prozessors erreichen diese Kameras ein neues Effizienzniveau und bieten ALPR in Echtzeit. Das ist entscheidend für die Verringerung von Erkennungsfehlern, eine geringere Erkennungslatenz sowie die Reduzierung der Gemeinkosten und besseren Datenschutz.„Hailos KI-Expertise, die umfassende Zusammenarbeit vom Design bis zur Integration und erstklassige Lösungen machen Hailo zum perfekten Partner für unsere LPR-Kamerareihe der nächsten Generation", sagte Corrado Franchi, CEO bei Tattile. „Hailo-8 wartet mit einer marktführenden Leistung auf sowohl in Bezug auf Terra-Operationen pro Sekunde (TOP) als auch auf Bilder pro Sekunde (FPS) pro Watt bei außergewöhnlich niedrigem Stromverbrauch. Die Nachfrage nach ausgereiften APNR-Lösungen steigt und mithilfe dieser Integration haben wir eine perfekte Ausgangsposition, um die neue Ära der Mobilität voranzubringen."Die neue Tattile-Kamerareihe repräsentiert die nächste Generation der hochskalierbaren Smart-Kameras. Die ITS-Systeme sind mehr als reine ANPR. Sie bietet ein echtes Fahrzeugidentifizierungssystem mit einem Niveau an Funktionen und Integrationen, wie sie nirgendwo sonst auf dem Markt angeboten wird. Die Integration von Hailo-8 ermöglicht eine verbesserte Leistung der High-End-Kamera Smart+ und verkürzt die Markteinführungszeit.„Wir fühlen uns geehrt, dass ein so wichtiger Akteur im ITS-Segment und die Weltklasse-Ingenieure von Tattile uns für diese Technologiepartnerschaft ausgewählt haben", sagte Orr Dannon, CEO und Mitbegründer von Hailo. „Diese Zusammenarbeit wird zu leistungsfähigeren Kameras für eine breite Palette von Mobilitätsanwendungen führen. Wir freuen uns auf die Verstärkung für die Technologien, die intelligente Städte der Zukunft antreiben."Hailo und Tattile präsentieren sich auf dem ITS World Congress in LA vom 19. bis 22. September 2022. Vereinbaren Sie unter diesem Link (https://ai.hailo.ai/its-world-2022?hsCtaTracking=4d9887df-04d2-4a45-ab03-93a98565d643%7Cc0ff51c8-774f-4c58-afcd-f1e58786de43) ein Gespräch mit Hailo.Über TattileSeit 1988 entwickelt und produziert Tattile Kameras für Nummernschild-Lesegeräte (ANPR/ALPR) und Anwendungssoftware für ITS, Mobilität und intelligente Städte. Heute ist Tattile weltweit führend bei den intelligenten Verkehrsüberwachungssystemen. Wir entwickeln hochmoderne ANPR (ALPR) und Fahrzeugidentifizierungsanwendungen, die hauptsächlich auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Diese Systeme erfüllen die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen auf den Märkten der ITS und Big Data Analysen. Das Durchschnittsalter des Teams beträgt 36 Jahre. Eindrucksvolle 40 Prozent der Mitarbeiter des Teams sind im Bereich Forschung & Entwicklung tätig und machen Innovationen, Kundenorientierung und Flexibilität zu den Kernwerten des Unternehmens. Alle intelligenten Verkehrskameras, Free-Flow-Mautsysteme und Geschwindigkeitsüberwachungssysteme von Tattile entsprechen strengen Qualitätsstandards und gewährleisten Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz. Weitere Informationen finden Sie unter www.tattile.comgarrett@headline.mediaAnsprechpartner:Der israelische KI-Chiphersteller Hailo hat einen speziellen KI-Prozessor entwickelt, der Rechenzentrumsleistung für hochmoderne Edge-Geräte liefert. Der Prozessor von Hailo ist ein Ergebnis des Überdenkens der herkömmlichen Computerarchitektur und befähigt intelligente Geräte zu Deep-Learning-Prozessen wie Objekterkennung und Segmentierung in Echtzeit, bei minimalem Stromverbrauch, Größe und Kosten. Der Prozessor ist für ein breites Spektrum an intelligenten Maschinen und Geräten bestimmt und beeinflusst viele Sektoren, darunter die Automobilbranche, die Industrie 4.0, Smart Home und den intelligenten Einzelhandel. Garrett KrivicichHeadline Mediagarrett@headline.media +1 786 233 7684