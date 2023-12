Tatsumi Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "DNO":

Die Analyse von Sentiment und Buzz der Aktie von Tatsumi deutet darauf hin, dass es in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen gegeben hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 284,1 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 367 JPY (+29,18 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 331,56 JPY liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+10,69 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tatsumi auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien war Tatsumi zuletzt weder besonders positiv noch negativ diskutiert worden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 9,23 Punkten, was darauf hinweist, dass Tatsumi überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Tatsumi-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.