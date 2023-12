Tatsumi Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Tatsumi. Weder besonders positive noch negative Themen haben zu auffälligen Tendenzen bei der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien geführt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine bedeutenden Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Tatsumi in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tatsumi ist ebenfalls "Neutral". Weder positiv noch negativ gab es Auswirkungen auf die Diskussionen in den sozialen Medien, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder besonders positiv noch negativ mit Tatsumi.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich jedoch ein positiver Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tatsumi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 280,52 JPY. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 316 JPY (Unterschied +12,65 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringen Abweichung vom letzten Schlusskurs.

Abschließend wird die Tatsumi-Aktie auch in Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) als "Neutral" bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI (65,71 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (49,84) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Tatsumi basierend auf der Analyse des Sentiments, des Anlegerverhaltens, der technischen Entwicklung sowie des Relative Strength Index.

