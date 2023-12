Tatsumi Aktie: Was macht der Markt?

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tatsumi diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und die Einschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die charttechnische Entwicklung der Tatsumi-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 283,49 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 367 JPY liegt, was einem Unterschied von +29,46 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, wodurch die Tatsumi-Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tatsumi-Aktie derzeit mit einem Wert von 15,71 überverkauft ist, was als positives Signal bewertet wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 49, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine "Gut"-Einstufung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Tatsumi gemäß der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine neutrale bis positive Bewertung erhält.