Tatjana Kljueva: So gute Erfahrungen machen Kunden mit der BVS Business Vertrieb & Service GmbH

Hattingen (ots) -Tatjana Kljueva ist Gründerin und Geschäftsführerin der BVS Business Vertrieb & Service GmbH. Das Telekommunikationsunternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, mittelständischen Unternehmen alle Aufgaben rund um die Mobilfunkverträge seiner Mitarbeiter abzunehmen und gleichzeitig zu gewährleisten, dass stets die optimalen Tarifoptionen genutzt werden. ITC Logistic arbeitet bereits seit über zehn Jahren mit Tatjana Kljueva zusammen und ist sowohl von dem Dienstleistungsangebot als auch vom Kundenservice begeistert. In diesem Artikel verrät IT-Manager Jens Berger, wie es zur Zusammenarbeit mit der BVS Business Vertrieb & Service GmbH kam und welche überzeugenden Erfahrungen er gemacht hat.Beim Thema Mobilfunk empfiehlt es sich, am Ball zu bleiben. Denn es erscheinen nicht nur kontinuierliche neue Geräte mit aktuellen Technologien auf dem Markt, auch die zugehörigen Verträge bieten regelmäßig Optimierungspotential. Wer das Maximum aus seinem Mobilfunkangebot herausholen möchte, muss aber nicht nur die Vertragslaufzeiten und Fristen, sondern auch die Marktentwicklungen jederzeit im Blick haben. Richtig kompliziert wird es bei Unternehmen, die eine Vielzahl von Mobilfunkgeräten und -verträgen zu verwalten haben. Jens Berger von ITC Logistic war für eben diesen Bereich in seiner Organisation zuständig, als er auf die Mobilfunkexpertin Tatjana Kljueva von der BVS Business Vertrieb & Service GmbH traf. "Die Aufgabe, die Mobilfunkverträge aller Mitarbeiter zu verwalten, Bindefristen zu beobachten und die Optionen bei Vertragsverlängerungen auszuloten, war nur eine der wenigen Aufgaben, die ich bearbeiten musste", berichtet er."Tatjana Kljueva von der BVS Business Vertrieb & Service GmbH kam damals genau im richtigen Moment auf mich zu und ich entschied mich dafür, ihr Angebot auszuprobieren - das ist jetzt zehn Jahre her und für unsere Zusammenarbeit bin ich bis heute sehr dankbar", fährt Jens Berger fort. Mit der BVS Business Vertrieb & Service GmbH bietet Gründerin und Geschäftsführerin Tatjana Kljueva Unternehmen den Mobilfunk-Rundum-Service an. Dabei prüft sie nicht nur, ob die aktuellen Tarife den Bedürfnissen ihres Kunden gerecht werden oder vermeidbare Kosten verursachen, sondern behält auch die Vertragslaufzeiten und mögliche Gerätekaufoptionen im Blick. Eine gute Erreichbarkeit und schnelle Rückmeldungen sind für die Mobilfunkexpertin selbstverständlich. Durch ihre Dienstleistung und den exzellenten Kundenservice sorgt Tatjana Kljueva dafür, dass ihre Kunden viel Zeit und Geld sparen.ITC Logistic: Seit über 10 Jahren glücklicher Kunde"Während andere Dienstleister nur ihre Provisionen im Kopf haben und um jeden Preis Verträge verkaufen wollen, kennt Tatjana Kljueva unsere individuellen Bedürfnisse und setzt auf Unterstützung und Optimierung", verrät der Telekommunikationsbeauftragte von ITC Logistic, Jens Berger. "Die BVS Business Vertrieb & Service GmbH verfügt über tiefgreifendes Fachwissen und jongliert mit winzigen Vertragsbestandteilen, die der Laie gar nicht kennt." Durch das große Vertrauen, das Tatjana Kljueva so bei ihren Kunden aufbaut, konnte sie bereits viele namhafte Kunden als langjährige Partner gewinnen.BVS Business Vertrieb & Service GmbH: Erfahrung, Expertise und LeidenschaftTatjana Kljueva und ihr Team verfügen nicht nur über eine große Expertise und jahrelange Erfahrung, sondern machen ihre Arbeit immer mit Leidenschaft und Hingabe - der exzellente Kundenservice unterstreicht das. Neben der umfangreichen Betreuung profitieren die Kunden der BVS Business Vertrieb & Service GmbH außerdem von der besten verfügbaren Netzabdeckung. So kommt es nicht von ungefähr, dass das Telekommunikationsunternehmen deutschlandweit für hohe Kundenzufriedenheit und langfristige Zusammenarbeit steht."Die Zusammenarbeit mit der BVS Business Vertrieb & Service GmbH lief von Anfang an hervorragend. Dank Tatjana Kljueva haben wir viel Zeit und Geld gespart und sind jederzeit optimal aufgestellt, ohne uns selbst um etwas kümmern zu müssen. Jeder, der für den Mobilfunkbereich eines Unternehmens zuständig ist, kann von den Dienstleistungen nur profitieren", so Jens Berger abschließend.