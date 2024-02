Tatjana Kljueva: Mit der BVS GmbH zu maßgeschneiderten Mobilfunkverträgen und langfristiger Beratung

Hattingen (ots) -Mittelständische Unternehmen stehen im täglichen Arbeitsablauf bereits vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Zusätzliche Verwaltungsaufgaben wie der Vergleich von Mobilfunkverträgen der Mitarbeiter sind nicht nur zeitaufwendig, sondern lenken auch von den Kernaktivitäten des Unternehmens ab. Tatjana Kljueva, Leiterin des Telekommunikationsunternehmens BVS GmbH, entlastet ihre Kunden von der mühsamen Aufgabe, aus dem umfangreichen Angebot an Verträgen die passende Option auszuwählen. Wieso sie dabei besonderen Wert auf eine langfristige Kundenbindung legt und wie sich schwarze Schafe in der Branche erkennen lassen, erfahren Sie hier.In der heutigen Zeit bietet der Markt eine Vielzahl von Rahmenverträgen an, wobei ständig neue Tarife und Endgeräte hinzukommen. Für Unternehmen, die Mobilfunkverträge abschließen, ergeben sich dabei vielfältige Bedürfnisse unterschiedlicher Mitarbeiter: Benötigt ein Angestellter beispielsweise eine Auslandsflatrate? Wer ist häufig unterwegs und ist auf einen schnellen Internetzugang angewiesen, während für andere Mitarbeiter diese Option eher überflüssig wäre? Die Auswahl des optimalen Vertrags gestaltet sich daher für Unternehmen zeitaufwendig und für Laien nahezu unmöglich, weiß Tatjana Kljueva von der BVS GmbH. Der Einsatz eines externen Beraters birgt zwar potenziell Lösungen, jedoch besteht hier die Sorge, dass dieser lediglich sein eigenes Produkt verkaufen möchte, was letztendlich zu unnötigen Kosten führen könnte. "Viele abhängige Vertragsanbieter werben mit vermeintlichen Extremrabatten, die sie mit Tarifschwankungen rechtfertigen wollen, die es heute in diesem Ausmaß allerdings nicht mehr gibt. Unternehmen, die sich dennoch von derlei Angeboten überzeugen lassen, laufen Gefahr mit versteckten Kosten konfrontiert zu werden", warnt Tatjana Kljueva, Geschäftsführerin und Inhaberin der BVS GmbH."Aus diesem Grund ist es wichtig, mit den richtigen Anbietern zusammenzuarbeiten", so die Telekommunikationsexpertin weiter. Seit 12 Jahren ist Tatjana Kljueva bereits in der Branche tätig und hat sich mit ihrem Unternehmen, der Business Vertrieb und Service GmbH, kurz BVS GmbH, als starkes Telekommunikationsunternehmen am Markt etabliert. Deutschlandweit zählt das Unternehmen zu den Top 10 der GK-Anbieter und nimmt sogar regional einen Platz unter den Top 3 ein, mit dem Ziel, die Nummer eins zu werden. Ziel der Expertin Tatjana Kljueva und ihres Teams der BVS GmbH ist es, mittelständische Unternehmen mit mehr als 30 Verträgen dabei zu unterstützen, ihre Mobilfunkverträge zu optimieren. Informationen zur Vertragsoptimierung werden dabei automatisiert an ihre Kunden weitergeleitet. Zusätzlich führt die BVS GmbH monatliche Rechnungskontrollen durch, um ihren Kunden auch über den ersten Vertragsabschluss hinaus den besten Tarif zu bieten und um sich an interne Unternehmensänderungen anzupassen. Als Geschäftskunden Spezialist der Telekom unterstützen sie diese nicht nur bei der Neukundengewinnung, sondern auch bei der Pflege bestehender Kundenbeziehungen.BVS GmbH: Individuelle Kundenbedürfnisse und vertrauenswürdige BeratungEin vertrauenswürdiger Anbieter setzt nicht auf prozentuale Ersparnisse, ohne die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zu kennen: Stattdessen wird er in erster Linie immer die Ist-Situation seiner Kunden analysieren - eben so geht auch Tatjana Kljueva von der BVS GmbH vor. "Im Erstgespräch mit unseren Kunden überprüfen wir zu diesem Zweck zunächst bisherige Rechnungen, um einerseits festzustellen, ob der aktuelle Tarif ihren Bedürfnissen gerecht wird und um andererseits zu überprüfen, ob einzelne Rufnummern Zusatzkosten verursachen", erklärt Tatjana Kljueva von der BVS GmbH. "So ist es uns möglich, den Ist-Zustand mit möglichen Optimierungen zu vergleichen." Dabei geht es nicht darum, den Kunden zur Vertragsunterschrift zu drängen, um Provisionen einzustreichen, sondern darum, die für die Kunden beste Option zu identifizieren. Das schafft Vertrauen und sorgt so dafür, dass sich ihre Kunden aus freien Stücken über Jahre hinweg an das Unternehmen binden, da die BVS GmbH das beste Netz und den besten Service bietet.Die BVS GmbH bietet ihren Kunden neben den besten Verträgen ein weiteres unschätzbares Gut: Zeit. Sie zeichnen sich nicht nur durch prompte Antworten auf Anrufe und E-Mails aus, sondern auch durch regelmäßige Überprüfungen, die ihren Kunden die Mühe ersparen, dies selbst zu tun. Dank dieses einzigartigen Kundenservices konnte das Team im Laufe der Jahre namhafte Kunden wie Aktion Mensch, die seit einem Jahrzehnt von Tatjana Kljuevas Betreuung profitieren, sowie die Warsteiner Brauerei von ihrem Angebot überzeugen.Tatjana Kljueva: Aufbau von Vertrauen und langfristigen Partnerschaften in der TelekommunikationsbrancheTrotz der nachweislichen Erfolge gibt es einige Unternehmen, die vor einer Zusammenarbeit mit Telekommunikationsunternehmen wie der BVS GmbH skeptisch sind, da sie bereits schlechte Erfahrungen mit schwarzen Schafen in der Branche gemacht haben. Viele bevorzugen es, direkt mit dem Netzanbieter wie der Telekom zu sprechen, anstatt mit Vertriebspartnern zu interagieren und hinterfragen, welchen Nutzen die Telekom aus der Zusammenarbeit mit einem GK-Spezialisten hat. Bei Bedarf ist jedoch auch ein direkter Kontakt mit der Telekom möglich. Letztendlich stellt die Zusammenarbeit eine Win-win-Situation für alle Beteiligten dar: Der Kunde erhält ein qualitativ hochwertiges Netz, die Telekom kann neue Bestandskunden gewinnen, und die BVS GmbH erhält eine Vergütung für den Vertragsabschluss. "Um weitere Bedenken unserer Kunden zu zerstreuen, präsentieren wir ihnen konkrete Pläne für die Zusammenarbeit, die zeigen, dass wir alle Aspekte berücksichtigt haben - unser positives Kundenfeedback bestätigt dies", betont Tatjana Kljueva.Die heutige Expertise von Tatjana Kljueva hat ihren Ursprung in ihrer Leidenschaft für den Verkauf. Sie begann ihre Karriere in der Akquise bei einem anderen Vertriebspartner und baute dort ein Callcenter auf, bevor sie sich dem Vertrieb zuwandte. Was die BVS GmbH heute so erfolgreich macht, ist die Leidenschaft und Hingabe ihres Teams für ihre Arbeit. Über die Jahre hat Tatjana Kljueva mit der BVS GmbH ein umfangreiches Wissen aufgebaut, das es ihnen ermöglicht, die Bedürfnisse verschiedener Branchen zu verstehen, obwohl ihr Angebot branchenunabhängig ist. "In einer schnelllebigen Branche ist es entscheidend, sich den ständigen Veränderungen anzupassen. Daher legen wir großen Wert darauf, nicht nur branchenübergreifend, sondern auch kundenspezifisch zu arbeiten. Unser langfristiges Ziel ist es, am Ende des Tages von unseren Kunden zu hören, dass die Entscheidung für die Zusammenarbeit mit uns die richtige war", so Tatjana Kljueva von der BVS GmbH abschließend.Als mittelständisches Unternehmen mit mehr als 30 Mobilfunkverträgen möchten Sie das optimal passende Angebot finden, ohne sich selbst durch den Tarifdschungel kämpfen zu müssen? 