Tate & Lyle Aktie: Was noch aussteht!

Die Tate & Lyle-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 661,65 GBP, was einer Abweichung von -9,24 Prozent vom letzten Schlusskurs von 600,5 GBP entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 611,2 GBP, was nur einer Abweichung von -1,75 Prozent entspricht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tate & Lyle-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" bis "Schlecht". Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Tate & Lyle weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Tate & Lyle bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer Einstufung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Das Kursziel liegt im Mittel bei 810 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 34,89 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Tate & Lyle in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.