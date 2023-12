Tate & Lyle Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Anleger-Sentiment für Tate & Lyle war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Tate & Lyle. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Tate & Lyle insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf der Kursprognose von 923,75 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 12110,84 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass Tate & Lyle derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 710,38 GBP, und der Kurs der Aktie (7.565 GBP) verläuft um -98,94 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 626,46 GBP ergibt eine Abweichung von -98,79 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".