Tate & Lyle Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für Tate & Lyle liegt der RSI aktuell bei 79,38, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was als Signal dafür gilt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Das Sentiment und Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Tate & Lyle wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tate & Lyle um -8,85 Prozent vom GD200 (703,77 GBP) entfernt ist, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht"-Signal gilt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 640,1 GBP auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand +0,22 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tate & Lyle-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tate & Lyle. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.